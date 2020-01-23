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Maltepe’de “Çocuk Şenliği” eğitici oyunlarla devam ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.01.2020 13:51 | Son Güncelleme

Maltepe Belediyesinin Prof.

Maltepe Belediyesinin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlediği Çocuk Şenliği’nde çocuklar, birbirinden eğlendirici oyunları izlerken faydalı bilgiler de ediniyor.
Tiyatro Yeniden, “Her Şey Elimizde” isimli oyunuyla soğuk kış günlerinde grip başta olmak üzere hastalıklardan ve mikroplardan korunmak için elleri yıkamanın önemini anlattı. Dersu Yavuz Altun’un yazıp yönettiği oyunun dekorunu Nihat Çelik, müziklerini Oya Erkaya Ayman ve Tufan Dağtekin hazırladı. Oyunda Mucit Macit’in en yakın arkadaşı Özi ile birlikte Mikro-Mak adlı makineyle küçülerek mikropların dünyasında çıktığı yolculuk sahnelendi. Mikropları tanıyıp, çocukları hastalıklardan koruyacak bilgileri toplamaya çalışan Mucit Macit’in öyküsünü minikler ilgiyle izledi. Sabun Tanecikleri Ak ve Pak’ın, Sinir ve Çalçene isimli mikroplara karşı mücadelesinin sahnelendiği bölümlerde minik izleyiciler neşeli anlar yaşadı. Oyun bitiminde sabun zerreciklerinin marşı olan “Temizlik Sağlıktır” şarkısı bütün çocukların katılımıyla söylendi. Oyun öncesinde ve sonrasında animatörler eşliğinde yüz boyama etkinliği düzenlenip, balon dağıtımı yapıldı.

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