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Maltepe'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.02.2020 03:36 | Son Güncelleme

Maltepe'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Küçükyalı Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kimlikleri tespit edilemeyen kişi veya kişilerce tabancayla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan bir kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekipler olay yerinde incelemelerde bulunurken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe'de silahlı kavga

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