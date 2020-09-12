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Mamak Belediyesi çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor

ANKARA HABERLERİ  | 12.09.2020 12:07 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi, korona virüse karşı başlattığı mücadele kapsamında aldığı tedbirleri arttırmaya devam ediyor.

Mamak Belediyesi, korona virüse karşı başlattığı mücadele kapsamında aldığı tedbirleri arttırmaya devam ediyor. Belediye, çöp konteyneri yıkama aracı ile ilçedeki tüm konteynerleri düzenli olarak temizliyor.
Mamak Belediyesi çöp konteynerlerini köpüklü su ile dezenfekte ediyor ve kötü kokuların önüne geçilmesini sağlıyor. Basınçlı solüsyon püskürtülerek iç ve dış kısımları ayrı ayrı yıkanan konteynerler ile halk sağlığı korunmaya çalışılıyor. 64 mahallede temizlik işlemleri yapılıyor. Bir konteyneri yaklaşık 10 dakikada tertemiz hale getirebiliyor. Otomatik yıkama sonrası çıkan atık su, depolama haznesinden motorlu pompa ile aracın kirli su tankına gönderiliyor. Bu işlemin tamamlanması ile birlikte yere indirilen çöp konteynerinin dış yüzeyi önce köpükle yıkanıyor ardından basınçlı tabancayla durulama işlemi gerçekleştirilerek kullanıma hazır hale getiriliyor. İç yıkama işleminde kullanılan çamaşır suyu, konteynerlerin dezenfekte edilmesine olanak tanıyor. Araçların dış yıkama tankında ise su ile birlikte yağ sökücü deterjan ve dezenfektan karışımı kullanılıyor. Konteyner yıkama işleminde kullanılan özel donanımlı araçlar, iki ayrı işlemi bir arada yapabildiği için zaman ve iş gücü tasarrufu sağlıyor.

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