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Mamak Belediyesinden çocuklara renkli sürpriz

ANKARA HABERLERİ  | 01.10.2020 12:11 | Son Güncelleme

Eğitime yönelik projeleriyle büyük başarı yakalayan Mamak Belediyesi, bir eğitim projesi çerçevesinde anasınıfı öğrencilerine yönelik boyama kitabı hazırlattı.Hazırlanan kitapta Mamak Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan tesisler çocuklar tarafından renklenirken, aynı zamanda minikler Mamak’ta neler var öğrenmiş olacak.

Eğitime yönelik projeleriyle büyük başarı yakalayan Mamak Belediyesi, bir eğitim projesi çerçevesinde anasınıfı öğrencilerine yönelik boyama kitabı hazırlattı.
Hazırlanan kitapta Mamak Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan tesisler çocuklar tarafından renklenirken, aynı zamanda minikler Mamak’ta neler var öğrenmiş olacak. Çocukların evde aileleri ile birlikte çizim ve boyama yapabileceği boyama kitabında aynı zamanda Mamak’ın kültürel ve tarihi mekânları da yer alıyor.

"Sürprizlerimiz devam edecek"
Her yaştan Mamaklılar, özellikle gençler ve çocuklar için eğitici ve eğlendirici çözümler ürettiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocuklarımız hem eğlensin hem de Mamakımızı daha iyi tanısın diye böyle bir boyama kitabı hazırladık. Çocuklarımıza bu kitabı hediye ediyoruz. Yavrularımız için attığımız her adım, ülkemizin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Hazırladığımız yayınla onların eğitimine doğrudan katkı sağlıyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte en çok etkilenen çocuklarımız oldu. Biz de Mamak Belediyesi olarak güzel bir hediye verebilmek için bu kitabı çocuklarımız için hazırladık. Çocuklarımız için sürprizlerimiz devam edecek” dedi.

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