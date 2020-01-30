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Mamak Belediyesi’nden Elazığ’a yardım tırı

ANKARA HABERLERİ  | 30.01.2020 10:22 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan depremin ardından Mamak Kaymakamlığı ile ortaklaşa iki tır yardım malzemesi yola çıktı.Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin talimatı doğrultusunda, içerisinde battaniye, giyecek ve kuru gıda gibi çeşitli ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım tırının yanı sıra Mamak Belediyesi’ne ait çay, çorba ve salep araçları da deprem bölgesine gönderildi.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan depremin ardından Mamak Kaymakamlığı ile ortaklaşa iki tır yardım malzemesi yola çıktı.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin talimatı doğrultusunda, içerisinde battaniye, giyecek ve kuru gıda gibi çeşitli ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım tırının yanı sıra Mamak Belediyesi’ne ait çay, çorba ve salep araçları da deprem bölgesine gönderildi. Öte yandan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, Elazığ’a giderek, deprem bölgesini gezdi, depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek acılarını paylaşan Köse, “Yaralarımızı devletimizin güçlü, şefkatli eli ile hep birlikte sarıyor, acılarımızı ve umutlarımızı paylaşıyoruz. Mamak Kaymakamlığımız, Ankara Valiliği ve AFAD Koordinasyonu ile yardım malzemelerini Elazığ’a ulaştırmaya devam ediyoruz. El ele, omuz omuza acıları paylaşıyoruz. Biz biriz ve beraberiz. Rabbim afetlerden korusun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun inşallah” dedi.

Omuz verdik
Deprem bölgesinde Mamak Belediyesi’ne ait çorba ikram araçları ile depremzedelere çorba ikram eden Köse, ardından ağır hasarlı evlerine giremeyen ve spor salonlarında kalan depremzedeleri de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Köse son olarak, depremin ilk anından itibaren vatandaşların yardımına koşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çalışanlarını da ziyaret ederek, teşekkür etti. Köse, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı ve maddi zarara uğrayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acı ortak. Omuz verdik. Rabbim daha beter felaketlerden ülkemizi korusun” ifadelerini kullandı.

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Frezya Eczanesi
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Bengi Eczanesi
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Tunalı Eczanesi
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