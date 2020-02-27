Mamak Belediyesinden “Gülümseyen Sokaklar” projesi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gülümseyen Sokaklar” projesini başlattı.

Mamak Belediyesi, “Mutlu Yarınlar’’ sloganıyla başlatılan ve geri dönüşüme katkı sağlamak, vatandaşlara çevre bilincini aşılamak ve toplum kurallarına dikkat çekmek amacı taşıyan “Gülümseyen Sokaklar” projesini hayata geçirdi. Projenin açılışını yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Eskiden ne selamı, sabahı eksik ederdik ne de komşu ziyaretini. Birbirimizin sadece hukukunu değil, göz hakkını bile gözetirdik. Evde pişen her lokmanın bir parçası eşle dostla paylaşılırdı. Çocuklar sokakta güvenle gezerdi, biz de geceye kadar oynardık sokaklarda asla endişe etmezdik. Mahalle kültürü denen bir şey vardı. Bunlar süreç içerisinde maalesef zayıfladı. Önce gelip gitmeler azaldı, sonra selamlar azaldı. Komşu evlerden sokaklara, sokaklardan mahallelere, mahallelerden şehirlere yayılır oldu bu zayıflama. Dedeli torunlu geniş ailelerimiz vardı, sonra çekirdek ailelere dönüştü bu. Anne babalarıyla evini ayıran gençlerin sayısı arttı maalesef. ‘Bu durumdan mutlu muyuz?’ diye sormak isterim. Cevap sizlerde, maalesef mutluluk getirmediğini biliyoruz” dedi.

Zamanın değiştiğini dile getiren Köse, “Zamanla birlikte toplumsal alışkanlıklar ve kurgular değişti. Aslında değişim iyidir ancak bazı değerleri korumak, onları geliştirmek, yaşatmak çok daha iyidir. İşte ‘Gülümseyen Sokaklar’ tam da bunu hedefliyor” ifadelerini kullandı.

Köse, “Şehrimiz büyüsün, gelişsin, akıllı şehir olsun, bunun için çalışıyoruz. Bununla birlikte bize ait, belki farkında olmadığımız o lezzetleri sonraki nesillere nasıl aktarırız bunun çabası içindeyiz. Bu yüzden evlerimize, iş yerlerimize yapıştıracağımız birtakım uyarı çıkartmalarıyla sizlere tekrar saygıyı, sevgiyi, karşılıklı anlayışı, sokaklarımızı daha temiz tutmayı, hayvanlarla olan ilişkilerimizi tekrar gözden geçirmeyi hatırlatmak ve bu güzellikleri tekrar yaşatmak istiyoruz. Özellikle gençlerimiz için graffiti (duvar yazısı) hazırladık. Duvar yazılarıyla hem değerlerimizi anlatmak, hatırlatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Engelli vatandaşlar için çalıştıklarını da vurgulayan Köse, “Engelsiz bir yaşam istiyoruz” ifadelerini kullandı. Geri dönüşüm çalışmalarını da anlatan Köse, “Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın eşi hanımefendi Sayın Emine Erdoğan ‘Sıfır Atık’ projesini başlattı. Bu projeye milletimizin olağanüstü destek verdiğini biliyorsunuz. Biz de ‘Geri dönüşüm muhteşem olacak’ sloganıyla farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Başta plastik olmak üzere doğaya, çevremize zarar veren atıklarımızı azaltmak noktasında bir sorumluluğu paylaşıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Köse, Mamak’ta keten çanta, pil kabı, çöp torbası hediye edeceklerini de ifade etti.