Manchester City, Partizan'dan Filip Stevanovic'i transfer etti

Partizan Kulübü, 18 yaşındaki Sırp futbolcu Stevanovic'in transferi konusunda Manchester City ile anlaşıldığını ve anlaşmanın ara transfer döneminde resmiyet kazanacağını duyurdu.
Sırbistan basınında Manchester City'nin transfer için 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Altyapısından yetiştiği ve 2018'de A takıma yükseldiği Partizan'da 54 maça çıkan Stevanovic, 12 gol kaydetti.
KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS
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