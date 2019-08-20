SPOR

Manchester United 1 - 1 Wolverhampton

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.08.2019 08:33 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Wolverhampton 1-1 berabere kaldı. Maçta Pogba penaltı atışından yararlanamadı.

Manchester United 1 - 1 Wolverhampton

Manchester United, ligin ikinci hafta kapanış mücadelesinde Molineux Ground Stadı'nda Wolverhampton'ın konuğu oldu.

Anthony Martial, 27. dakikada attığı golle Manchester ekibini 1-0 öne geçirse de Wolverhampton'da Ruben Neves 55. dakikada skoru eşitledi. 68. dakikada Paul Pogba penaltıyı değerlendiremeyince maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Manchester United, 9. sıradaki yerini korurken, ligdeki ikinci beraberliğini alan Wolverhampton 13. sırada yer aldı.

Yeni keşfedildi! Bu tepelerin ardında öyle bir yer gizli ki...Yeni keşfedildi! Bu tepelerin ardında öyle bir yer gizli ki...
Çağlar, Chelsea'ye geçit vermediÇağlar, Chelsea'ye geçit vermedi
Ashley Cole'den futbola vedaAshley Cole'den futbola veda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manchester United Wolverhampton

En Çok Okunan Haberler

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Yanal'dan flaş Volkan Demirel açıklaması!

Yanal'dan flaş Volkan Demirel açıklaması!

Dünya yıldızı, Trabzon için Türkiye'de!

Dünya yıldızı, Trabzon için Türkiye'de!

G.Saray'a olay gönderme!

G.Saray'a olay gönderme!

Fenerbahçe'den lige muhteşem başlangıç!

Fenerbahçe'den lige muhteşem başlangıç!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Everton'dan çılgın teklif! Cenk Tosun...

Everton'dan çılgın teklif! Cenk Tosun...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İşte Chelsea'nin yeni 10 numarası

İşte Chelsea'nin yeni 10 numarası

Premier Lig'de kulüp rekoru kıran transfer

Premier Lig'de kulüp rekoru kıran transfer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manchester United 1 - 1 Wolverhampton

Pogba, United'ı yaktı

Chelsea 1 - 1 Leicester City (Premier Lig)

Çağlar, Chelsea'ye geçit vermedi

Ashley Cole futbolu bıraktığını açıkladı

Ashley Cole'den futbola veda

Manchester City 2 - 2 Tottenham

City, 'VAR'a takıldı

Southampton 1 - 2 Liverpool

Liverpool yıldızlarıyla güldü

Arsenal 2 - 1 Burnley

Arsenal'ı golcüleri taşıdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.