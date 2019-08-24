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Manchester United 1 - Crystal Palace 2 (Premier Lig)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.08.2019 19:06 | Son Güncelleme

Manchester United, Old Trafford'da Crystal Palace'a 2-1 mağlup oldu ve Premier Lig'de sezonun ilk yenilgisini aldı. Crystal Palace, bu galibiyetle birlikte 1989'dan bu yana Old Trafford'daki ilk galibiyetini aldı.

Manchester United 1 - Crystal Palace 2 (Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Crysal Palace, 2-1 kazandı.

Crystal Palace, 32. dakikada Jordan Ayew'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Manchester United, 69. dakikada Marcus Rashford ile penaltı vuruşundan faydalanamadı. Daniel James, 89. dakikada skoru eşitleyen golü attı. Crystal Palace, 90+3. dakikada kontra ataktan Patrick van Aanholt'un golüyle kazandı.

Crystal Palace, bu galibiyetle birlikte 1989'dan bu yana Old Trafford'daki ilk galibiyeti aldı.


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Manchester United crystal palace maç sonucu

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