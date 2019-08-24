Manchester United 1 - Crystal Palace 2 (Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Crysal Palace, 2-1 kazandı.
Crystal Palace, 32. dakikada Jordan Ayew'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Manchester United, 69. dakikada Marcus Rashford ile penaltı vuruşundan faydalanamadı. Daniel James, 89. dakikada skoru eşitleyen golü attı. Crystal Palace, 90+3. dakikada kontra ataktan Patrick van Aanholt'un golüyle kazandı.
Crystal Palace, bu galibiyetle birlikte 1989'dan bu yana Old Trafford'daki ilk galibiyeti aldı.
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