Manchester United 2 maç sonra kazandı

Premier Lig'in 25. haftasında Manchester United, Newcastle United'ı konuk etti. ''Kırmızı Şeytanlar'' karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
ManU'ya galbiyeti getiren goller 30. dakikada Rashford, 57. dakikada James ve 75. dakikada Fernandes penaltıdan kaydetti. Newcastle United'ın maçtaki tek golü 36. dakikada Saint-Maximin'den geldi.
Bu sonuçla 2 maç sonra galibiyet sevinci yaşayan Manchester United puanını 49'a çıkardı. Üst üste ikinci maçını kaybeden Newcastle United 25 puanda kaldı.
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