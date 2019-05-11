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Manchester United'dan Herrera'ya veda

İNGİLTERE HABERLERİ  | 11.05.2019 14:51 | Son Güncelleme

İngiliz ekibi, İspanyol futbolcusu Ander Herrera'nın sözleşmesini yenilemeyecek

Manchester United'dan Herrera'ya veda

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, İspanyol oyuncusu Ander Herrera ile sezon sonunda yollarını ayıracağını duyurdu.

Kulübün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayınlanan videoda, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 29 yaşındaki oyuncuya, takıma verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde ise Herrera'nın, serbest kalmasının ardından Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşme imzalayacağı öne sürüldü. United formasıyla tüm kulvarlarda 189 karşılaşmada görev alan orta saha oyuncusu, 20 kez ağları sarstı.

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Anahtar Kelimeler:
Ander Herrera Manchester United Premier Lig İngiltere

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