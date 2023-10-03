Manchester United Galatasaray maçının hakemi Ivan Kruzliak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ivan Kruzliak hangi maçları yönetti?

Manchester United Galatasaray maçında hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olarak açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Manchester United Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Kopenhag ile evinde 2 – 2 eşitlikle ayrılan Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi grup maçlarının ikinci karşılaşmasında İngiliz temsilcisini yenip sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Hakem Ivan Kruzliak merak konusu oldu. İşte Manchester United Galatasaray maçının hakemi Ivan Kruzliak 'ın biyografisi...
Ivan Kruzliak 24 Mart 1984 tarihinde Bratislava, Slovakya'da dünyaya geldi.
2012-13 UEFA Avrupa Ligi'nde hakemlik yaptı .
Öte yandan İngiltere ile Moldova arasında oynanan Wembley 2014 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde de hakemlik görevini üstlendi. Maç ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Manchester United Galatasaray mücadelesi, 3 Ekim 2023 Salı günü saat 22.00'de başlayacak.
Manchester United Galatasaray maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olarak açıklandı.