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Manchester United, Hollandalı teknik adam Erik ten Hag'a emanet

21.04.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktörlük görevine Hollandalı Erik ten Hag'ın getirildiğini duyurdu.

Manchester United, Hollandalı teknik adam Erik ten Hag'a emanet

Kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki teknik adamla gelecek sezondan itibaren 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Erik ten Hag, kulübün internet sitesinde yer alan demecinde, Manchester United'ı çalıştırmanın kendisi için büyük bir onur olacağını belirterek, "Çok heyecanlıyım. Kulübün muhteşem tarihini ve taraftarların tutkusunu biliyorum. Kulübün hak ettiği başarıya ulaşabilmesi için takımı geliştirmekte kararlıyım." ifadelerini kullandı.

2017 yılından bu yana Hollanda'nın Ajax takımını çalıştıran deneyimli teknik adam, ikisi lig olmak üzere toplam beş kupa şampiyonluğu yaşadı.

Erik ten Hag, emekliye ayrılan Alex Ferguson'un ardından Manchester ekibinin başına geçen beşinci teknik direktör olacak.

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Manchester United
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