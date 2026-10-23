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Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'in evine hırsız girdi

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'in evine, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Como ile deplasmanda oynadıkları maç sırasında hırsız girdi.

Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'in evine hırsız girdi
Cevdet Berker İşleyen

Cheshire Polisi, kimliği belirsiz 3 şüpheliyle ilgili ihbar üzerine adrese gittiklerini ve evden çok sayıda eşyanın çalındığını tespit ettiklerini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, olay sırasında Fernandes'in ailesinin evde olmadığı kaydedildi.

Portekizli futbolcu, Manchester United'ın 4-1 yenildiği maçın 66. dakikasında yerini Joshua Zirkzee'ye bırakmıştı.

Maçtan sonra teknik direktör Michael Carrick'in oyun planını eleştiren Fernandes, rakibe adam adama baskı yapmama kararının teknik heyetten geldiğini ve topu rakibe fazla bırakmanın karşı takımın öz güvenini artırdığını savunmuştu.

Taktiklerin yanlış olup olmadığı sorusuna Fernandes, "Bunu görmek benim değil, teknik direktörün ve ekibinin işi." yanıtını vermişti.

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Bruno Fernandes
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