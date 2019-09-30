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Manchester United'ın Radamel Falcao için Galatasaray'a teklif yapacağı iddia edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.09.2019 17:09 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz uzun uğraşlar sonucunda Monaco'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı santrforu Radamel Falcao hakkında ortalığı karıştıran bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao için çok çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

MONACO FALCAO'YA BÖYLE VEDA ETTİ

İspanya'da yayım yapan Don Balon dergisi, Radamel Falcao ile eski kulübü Manchester United'ın ilgilendiğini yazdı. Haberde, Lukaku ve Alexis Sanchez'in ayrılığı sonrası forvet olarak sadece Rashford ve Greenwood'un kaldığı United, Falcao için Galatasaray'a 7 milyon euro ödemeye hazır.

El Tigre lakabıyla bilinen 33 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, daha önce 2014/15 sezonunda United'da kiralık olarak forma giymiş ancak sergilediği performansla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. İngiliz ekibiyle 29 maçta forma şansı bulan yıldız isim, rakip fileleri yalnızca 4 kez sarsabilmiş ve 5 de asist kaydetmişti.

Galatasaray formasıyla bu sezon 4 maçta süre alan Falcao, 1 gol atma başarısı gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Manchester United radamel falcao

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