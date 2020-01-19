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  4. Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford 1.5 ay yok

Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford 1.5 ay yok

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.01.2020 23:17 | Son Güncelleme

Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Marcus Rashford'ın sakatlığı yüzünden yaklaşık 1.5 ay futbol oynayamayacağını bildirdi.

Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford 1.5 ay yok

Manchester United'ın 15 Ocak'ta Wolverhampton ile oynadığı İngiltere Federasyon Kupası 3. tur rövanş maçında sakatlanan Rashford'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

"SIRTINDA STRES KIRIĞI TESPİT EDİLDİ"

Teknik direktör Solskjaer, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Sırtında stres kırığı tespit edildi. Marcus ne yazık ki bir süre aramızda olmayacak. Süresini bilmiyorum, doktor değilim. Fakat normalde stres kırığının iyileşmesi 6 hafta sürüyor. Sonrasında da rehabilitasyon süreci oluyor" ifadelerini kullandı.

Bu sezon çıktığı 31 maçta 19 gol atan 22 yaşındaki İngiliz milli futbolcu, Manchester United'ın en skorer ismiydi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Futbol İngiltere Premier Lig Manchester United Marcus Rashford Ole Gunnar Solskjaer

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