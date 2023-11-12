Manchester United'ın yıldızıydı! David Beckham'ın son hali görenleri şaşırttı, o detay dikkat çekti

Victoria - David Beckham çifti, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabında "Küçük bir arkadaş buldum." notunu düştüğü bir pozuna yer veren Beckham, 12 yaşındaki kızı Harper Seven'a da seslendi.

Şu an yeterince keçileri olduğunu vurgulayan Beckham, onu sahiplenemeyeceklerini belirtti.

BECKHAM'IN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ GÜNDEM OLDU

Bir zamanlar Manchester United'ın yıldızı olan eski futbolcunun yıllar içindeki değişimi ise görenleri şaşırttı.

Ünlü isme "Ne yazık ki yaşlanıyorsun!", "Saç ekiminin yeniden yapılması gerekiyor." gibi yorumlar geldi.









