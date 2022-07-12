Manchester United Liverpool maçı için nefesler tutuldu. Yeni sezon öncesi hazırlık maçı kapsamında karşılaşacak olan iki takım bugün Tayland'da kozlarını paylaşacak. Liverpool'da gözler Benfica'dan yeni transfer edilen Darwin Nunez'de olacak. Heyecan dolu maç öncesinde futbolseverler Manchester United Liverpool maçının canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Manchester United Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANCHESTER UNİTED LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United Liverpool maçı bugün Tayland'ın Bangkok şehrinde bulunan Rajamangala Stadyumu'nda oynanacak. Muhteşem mücadele saat 16.00'da başlayacak. Heyecan dolu mücadele Türkiye'de yayınlanmayacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler MUTV ve LFCTV'den mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

RONALDO TAKIMDAN AYRILIYOR MU?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılacağı yönünde çıkan iddiaları yalanladı.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, 37 yaşındaki Ronaldo'nun kadro planlaması içinde yer aldığını belirterek, "Şu an bizimle olmamasının nedeni, kişisel konular. Cristiano Ronaldo'nun bu sezon bizimle kalmasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

