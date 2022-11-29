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Mandıra atıklarından rahatsız olan çiftçi isyan etti

29.11.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir’de mandıra atıklarının tarlalarına akmasından rahatsız olan çiftçi, şehrin en büyük besi çiftliğini jandarma ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne şikayet etti.

Mandıra atıklarından rahatsız olan çiftçi isyan etti

Kırşehir - Aksaray yolu üzerinde yer alan ve şehrin en büyük besi çiftliklerinden birinde meydana gelen olayda Akçaağıl köyü çiftçisi, iddiaya göre mandıra atıklarının tarlalarına akması ve önlem alınmamasını gerekçe gösterdi.

Köylünün iddiasına göre mandıradan gelen atıklar nedeniyle tarladan istenilen verim alınamazken tarlalara giden yollar da kapalı durumda. Çiftçi Mustafa Aslan; "Mandıralardan artık bıktık. Bu durum yeni değil, yıllardır böyle. Artık tarlardan verim alamıyoruz. Tarlalara giden yollar da kapalı" dedi. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda atıkların olduğunu ve mandıradan geldiğini ileri süren Gökhan Şahin ise; "Yukarı mandıradan gelen atık sürekli aşağı bırakılıyor ve tarlalarımızı perişan ediyor. Küçük baş hayvancılık yapıyorum ve yaylım alanlarımız pislik içinde. Hayvanlarımıza hastalık gelir korkusu bir yandan tarlalarımızın durumu da ortada. Her yıl kış mevsimini fırsat bilerek motorla pisliği tarlalarımız alanına basıyorlar" diye konuştu.

Köylünün artık arazisini ekemez duruma geldiğini anlatan Onur Aslan ise açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Arazimizi ekemiyoruz. Mandıra yetkililerinden Akçaağıl köylüsü ve çiftçisi olarak şikayetçiyiz. Mera kanunu ile tarım arazileri bozuldu" şeklinde konuştu. Atık atıldığı iddia edilen mandıra da yaklaşık kapasitesi ise 10 bin hayvan civarında yer alıyor. Şehirdeki en büyük mandıra olarak biliniyor. Kırşehir’de hayvancılık alanında yaygın olarak büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapılırken, kanatlı hayvancılık ve balıkçılık yok denecek kadar az düzeyde gerçekleştirilmekte. Bunun yanında Akçakent ve Çiçekdağı gibi meşe ormanının olduğu ilçelerde azda miktarda arıcılık yapılıyor.
Kırşehir de toplam büyükbaş hayvan varlığı, ülke genelindeki büyükbaş hayvan varlığının yüzde 1,1’ine denk gelmekte.

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