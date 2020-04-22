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Manisa bayraklarla donatılıyor

MANİSA HABERLERİ  | 22.04.2020 17:11 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde kutlamak zorunda kalan Manisalılara, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türk bayrağı sürprizi yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde kutlamak zorunda kalan Manisalılara, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türk bayrağı sürprizi yaptı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, ev ve iş yerlerini gezerek vatandaşlara ve esnaflara 2 bin 500 sopalı 2 bin 500 düz olmak üzere toplam 5 bin Türk bayrağını dağıttı. Manisalı vatandaşlar da bu güzel düşüncesinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.
Korona virüs salgını nedeniyle, tüm yurtta olduğu gibi Manisalılar da, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde kutlayacak. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi de, bu yıl bayramın buruk yaşanmaması için Manisalı vatandaşlara bayrak jesti yaptı. Ev ve iş yerlerini gezen Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, vatandaşların evlerinin balkonlarına asması ve esnafların da dükkanlarına asmaları için 2 bin 500 sopalı 2 bin 500 düz olmak üzere toplam 5 bin Türk bayrağı dağıttı.
Büyükşehir Belediyesi’nin bu güzel sürprizi nedeniyle mutlu olan vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

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