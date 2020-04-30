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Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine ara vermiyor

MANİSA HABERLERİ  | 30.04.2020 14:13 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kayapınar, Keçiliköy ve Gürle mahallelerinin faydalandığı yolda asfalt çalışması yapıyor.Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Gürle ve Kayapınar güzergahında yol yapım, genişletme ve asfalt çalışması yürütüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kayapınar, Keçiliköy ve Gürle mahallelerinin faydalandığı yolda asfalt çalışması yapıyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Gürle ve Kayapınar güzergahında yol yapım, genişletme ve asfalt çalışması yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar arasında bordür, beton kaldırım ve aydınlatma çalışmaları da yol yapım çalışmalarıyla birlikte yürütülüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Gürle yolunda yapılan yatırımları ve sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay’dan bilgi aldı. İnceleme sırasında Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da yer aldı. Asfalt makinesi ile sıcak asfalt dökümünün yapıldığı bölümde de incelemelerde bulunan Öztozlu, çalışan personele kolay gelsin dileklerini iletti.
Kayapınar Mahallesi’nde de devam eden yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarından dolayı Kayapınar Mahallesi Muhtarı Reis Erel, inceleme sırasında hazır bulunurken yapılan çalışmalar için Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Mahalle Muhtarı Reis Erel, yapılan çalışmalarla ilgili olarak, “Bu yol uzun zamandan beri sıkıntılı bir yoldu. Şu an yapılan çalışmalar ile otobana dönüşecek. Bu çalışmadan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerine ben ve mahallem çok teşekkür ediyoruz. Bu yol 3 mahalleye çok güzel bir yol oldu. Emlakdere, Kayapınar, Gürle ve Keçiliköy Mahalleleri bu yoldan faydalanacak. Çalışmalardan dolayı bir kez daha Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.
Mahallesindeki sıcak asfalt çalışmaları devam eden Gürle Mahalle Muhtarı İsmail Garip ise, “Bu çalışmalarından dolayı Başkan Cengiz Ergün’e teşekkürlerimi iletirim. Gerçekten sözünü tutuyor başkanımız. Daha önce geldiğinde söylemiştik kendisine, kendisi de yapacağına söz vermişti. Sözünü tuttu, Allah kendisinden razı olsun. Yolun eski hali ile yeni hali arasında dünya kadar fark var” dedi.

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