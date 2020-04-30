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Manisa Büyükşehir Belediyesinin üretimi sürüyor

MANİSA HABERLERİ  | 30.04.2020 14:19 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli’de hayata geçirilen beton ve büz fabrikasında üretim devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli’de hayata geçirilen beton ve büz fabrikasında üretim devam ediyor. Fabrikadaki çalışmaları inceleyen ve işçilerle bir araya gelen Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, fabrika stok alanını, boru ve parke bölümünü gezdi. İşçilerle sohbet eden Aslay, fabrikanın üretiminden ve işçilerin gayretinden memnuniyetini belirterek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Salihli’de kurduğu beton ve büz fabrikasını ziyaret etti. Aslay’a ziyaretinde Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan da eşlik etti. Fabrikadaki çalışmaları inceleyen ve işçilerle bir araya gelen Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, fabrika stok alanını, boru ve parke bölümünü gezdi. MASKİ Genel Müdürlüğünün Alaşehir Yeşilyurt ve Kavaklıdere mahalleleri ile Gölmarmara’da yapılan yol düzenleme çalışmalarında kullanılacak parke taşı, bordür ve diğer ihtiyaçlarının bu fabrikada üretildiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisalılara hizmeti kaliteli ve hızlı bir şekilde ulaştırmak için beton ve büz fabrikasının hayata geçirildiğini söyledi.
Fabrika ziyaretinde işçilerle de bir araya gelen Genel Sekreter Yardımcısı Aslay, fabrikanın üretiminden ve işçilerin gayretinden memnuniyetini belirterek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. İşçilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını da ileten Aslay, Büyükşehir Belediyesini kendi üretimiyle Manisalılara hizmet ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

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