Manisa Büyükşehir Belediyespor’un yeni başkanı Mehmet Güzgülü oldu

“Bu gurur Manisa’nın bu gurur hepimizin”

Raporların onaylanmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün bir konuşma yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un faaliyetleri hakkında bilgiler paylaşan Başkan Ergün, “Konuşmamın başında göreve geldiğimde Manisa Büyükşehir Belediyespor kulübünün bir avuç sporcu ve birkaç branştan ibaret olduğunu belirtmiştim. Bu kulüp çatısı altında çocuklarımızın ve gençlerimizin daha çok spor yapma imkanı bulabilmesi için çok sayıda branşta hizmet veriyoruz. Judoda, cimnastikte, okçulukta, atletizmde, basketbolda, voleybolda, motor sporlarında, badmintonda, dağcılıkta, yüzmede, avcılık ve atıcılıkta, tam 11 branşta sayısız başarılara imza atan sporcuları bünyemizde bulundurmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyespor bugün yaklaşık 2 bin 356 lisanslı, 5 binin üzerinde de lisanssız sporcusuyla koskocaman bir aile oldu. Bu gurur bizlerin, bu gurur Manisa’nın, bu gurur bugüne kadar görev yapan hepimizin. Manisa Belediyespor, göreve geldiğimiz 2009 yılında futbolda amatör kümede mücadele ediyordu. Doğru yönetim anlayışı ve çalışmalarımızla 2010-2011 sezonunda Bölgesel Amatör (BAL) ligine terfi eden futbol takımımız 2014-2015 sezonunda BAL ligi şampiyonu olarak TFF 3. Lige yükseldi. 2017-2018 sezonunda TFF 3. Lig 1. Grup’ta ilk sırayı alarak şampiyon oldu ve 2. Lig’e yükseldi. Ve bu büyük ailenin bağrından Manisa’da ihtiyaç duyulan siyah-beyaz, pırıl pırıl bir futbol takımı çıkardık. Manisa Futbol Kulübü. Manisa Futbol kulübü de 2018-2019 sezonunda 1. Lig’e yükselme play-off yarı finalinin ilk maçını kazanmasına rağmen rövanş maçında şanssız bir şekilde yenilerek TFF 1. Ligin kapısından döndü. Geçtiğimiz sezonda ise penaltılarla talihsiz bir şekilde elendik. İnananlar başarır. Ben bu yolun sonunun zafer olacağına yürekten inanıyorum. İstedik ki, Manisa’mız futbolda özlediği başarılı günlere geri dönsün, adından söz ettiren, şehriyle bütünleşmiş ve ülkemize yeni yetenekler kazandıran bir futbol takımına sahip olsun. Manisa Futbol Kulübü, bu anlayışla ortaya çıktı. Önümüzde Malatya ve Gaziantep gibi başarılı örnekler var. Manisa’mızın da bunu başaracağına yürekten inanıyorum. Kaldı ki, altyapıdan üst liglere giden çocuklarımızı görüyor, medyadan takip ediyorsunuz. Altyapıdan ülkemizin sporuna pırıl pırıl gençler yetiştirmek için saydığım bu sportif çalışmalarımızı yapıyoruz. Tüm bu branşlar, tüm bu tesisler ve tüm bu yatırımlar Manisa için Manisa’nın çocukları için. Öyle sağda solda dedikodu üreten, çamur atmaya çalışan, iftiraya yönelenlere hiç ama hiç kulak asmıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyespor, başarılarıyla çocuklarımıza ve gençlerimize sağladığı imkanlarla büyük bir ailedir. Manisa Futbol Kulübü de, bu aileden çıkmış, Manisa’yı başarıdan başarıya ulaştıracak bir futbol kulübüdür. Biz inanıyoruz. O başarı gelecek” dedi.