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Manisa Büyükşehir sağanak ve fırtına sonrası yaraları sardı

30.01.2021 15:24 | Son Güncelleme:
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Çarşamba gecesi yaşanan sağanak yağış ve şiddetli fırtınanın yol açtığı tahribatı, yoğun uğraşlar sonrasında ortadan kaldırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Çarşamba gecesi yaşanan sağanak yağış ve şiddetli fırtınanın yol açtığı tahribatı, yoğun uğraşlar sonrasında ortadan kaldırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, fırtınanın etkisiyle yıkılan trafik levhalarından, otobüs duraklarına, çatı uçmasından devrilen ağaçlara kadar her alana müdahale ederek, yeniden düzenledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Çarşamba gecesi meydana gelen yoğun yağış ve rüzgar hızının saatte ortalama 70 kilometreye yaklaştığı gece boyunca tüm ekipleri ile teyakkuz halindeydi. Yağış ve fırtınanın ardından ortaya çıkan olumsuz tablonun bir an önce normale dönmesi için çalışmalarını yoğunlaştıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde önemli çalışmalar yaparak, yağış ve fırtınanın yol açtığı sorunları ortadan kaldırdı. Bu kapsamda çatı tamiratları ve devrilen billboardların onarımı, otobüs duraklarında yenileme ve tadilat işlemleri, rüzgarın etkisiyle yan yatan veya devrilen ağaçların kaldırılması ve köklerine kuvvetlendirme çalışması yapılarak sağlamlaştırılması, kırılan dallarının budanması ve köklenen ağaçların bulunduğu yerden başka bir noktaya taşınması ve mezarlık alanlarında da gerekli tamiratlar yapıldı.
Manisa’da etkili olan aşırı yağış ve saatte ortalama 70 kilometre hıza varan fırtınanın oluşturduğu hasarı ortadan kaldırmak için tüm ekiplerin seferber olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerimiz, afetin meydana geldiği gece esnasında ve sonrasında çalışmalarını sürdürdü. Şehrin dört bir yanında yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalıştık. Yağış ve fırtınanın hasarının daha fazla büyümemesi için anında müdahaleler gerçekleştirdik. Olası afet durumlarına karşı ekiplerimiz, yine 7/24 hazır durumdalar. Rabbim, bizleri afetlerden korusun” diye konuştu.

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