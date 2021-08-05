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Manisa, Efe Taylan Altunkara'yı transfer etti

05.08.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa, Efe Taylan Altunkara'yı transfer etti

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa, Bucaspor 1928'den Efe Taylan Altunkara’yı kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, Efe Taylan Altunkara ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Efe Taylan Altunkara, Manisa'da büyük başarılar elde etmek istediğini belirterek, "Takımımın başarısı için takım arkadaşlarımla birlikte çok çalışacağım. Hedefleri olan bir kulüpte olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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