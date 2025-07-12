Manisa FK'dan 'Ferdi Zeyrek' forması: Unutmayacağız!

Manisa Futbol Kulübü, 2025-2026 sezonunda giyeceği "Yas Forması"nı, kısa süre önce hayatını kaybeden ve spor camiasında derin izler bırakan eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e ithaf ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, merhum başkanın Manisa ve spor sevdasına vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Yeni sezonda giyeceğimiz Yas Formamızı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'e ithaf ediyoruz. Hem Manisa'mızın hem de tüm Türkiye'nin kalbinde yer edinmiş Manisa sevdalısı, Manisaspor aşığı Ferdi Başkanımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Her zaman kalbimizde olacaksın."

Manisa FK'nın bu anlamlı jestle sosyal medyada da büyük ilgi ve takdir gördü.