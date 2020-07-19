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Manisa FK maç saatini beklemeye başladı

MANİSA HABERLERİ  | 19.07.2020 23:29 | Son Güncelleme

Manisa Futbol Kulübü, İnegölspor’la yarın akşam saat 20.00’de oynayacağı play-off çeyrek final maçının hazırlıklarını, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Manisa Futbol Kulübü, İnegölspor’la yarın akşam saat 20.00’de oynayacağı play-off çeyrek final maçının hazırlıklarını, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Manisa Futbol Kulübünün ısınma ve 5’e 2 oyunla başlayan antrenmanı, taktik oyunla sona erdi.
İnegölspor ile yarın akşam oynanacak maç öncesinde Antalya kampını ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve başkan vekili Engin Anlı, bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı, kulüp başkanı Mevlüt Aktan, kulüp CEO’su Levent Devrim ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Hasacar ile birlikte izledi.

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