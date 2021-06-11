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Manisa merkezli FETÖ operasyonunda, 9 şüpheli yakalandı

11.06.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa merkezli FETÖ operasyonunda, 9 şüpheli yakalandı

MANİSA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik Manisa merkezli operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün, askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü ve ankesörlü telefondan arandığı belirlenen 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul, Ankara, Trabzon, Hakkari, Ağrı ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el kondu.

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