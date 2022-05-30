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Manisa'da 2 bin 72 uyuşturucu hap ele geçirildi

30.05.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 2 bin 72 uyuşturucu hap ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2 bin 72 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen O.Y'nin (25) ikametine operasyon düzenledi.

Polis, zanlının evinde 2 bin 72 uyuşturucu hap buldu.

Gözaltına alınan O.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan soruşturma kapsamında 1 kişinin de arandığı öğrenildi.

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