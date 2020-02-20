YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da 20.02.2020 bereketi

Manisa’da 20.02.2020 bereketi

MANİSA HABERLERİ  | 20.02.2020 15:38 | Son Güncelleme

Manisa’nın merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler’de nikah tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftler evlenmek için 20.02.2020 tarihini seçti.

Manisa’nın merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler’de nikah tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftler evlenmek için 20.02.2020 tarihini seçti. Yunusemre’de 9, Şehzadeler’de 6 çift olmak üzere Manisa merkezde 15 çift bu özel tarihte dünyaevine girdi.
Manisa’nın merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler’de nikah tarihini unutulmaz kılmak isteyen 15 çift evlenmek için 20.02.2020 tarihini seçti.
Yunusemre’de özel bir günde evlenmek isteyen 9 çift, 20 Şubat 2020 tarihinde nikah masasına oturdu. Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu da bu özel günde çiftlerin mutluluğuna ortak oldu. Evlenmek için 20.02.2020’yi tercih eden çiftler, bu tarihi aylar öncesinden seçtiklerini ifade ederken; unutulması zor bir tarihte mutlu bir yuva kurmaya imza attıklarını dile getirdi. Şehzadeler ilçesinde ise 6 çift bu özel tarihte imza atarak dünyaevine girdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDaha önce adını duymadığınız ilginç meyvelerDaha önce adını duymadığınız ilginç meyveler
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Yardım tırları yola çıktı

Yardım tırları yola çıktı

Aydın Şehir Hastanesi yatırım programına alındı

Aydın Şehir Hastanesi yatırım programına alındı

Kars Belediyesi caddelerin karını temizliyor

Kars Belediyesi caddelerin karını temizliyor

Karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Manisa Namaz Vakitleri 20 Şubat Perşembe

İmsak
06:27
Sabah
07:49
Öğle
13:29
İkindi
16:30
Akşam
18:59
Yatsı
20:16

İlginizi Çekebilir

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Maçın ardından

Maçın ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.