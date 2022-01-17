Manisa'da ağaçla traktör arasına sıkışan çiftçi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde traktörle ağacın arasına sıkışan çiftçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çerkezhamidiye Mahallesi'ndeki tarlasına giden Adem Kamış'tan (53) haber alamayan yakınları Kamış'ı aramak üzere tarlaya gitti.

Tarlaya vardıklarında Kamış'ı traktörü ile zeytin ağacı arasında sıkışmış bulan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kamış'ın cenazesi, olay yerindeki ilk incelemenin ardından morga kaldırıldı.



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