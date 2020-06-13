Manisa’da asfaltlar yenilikçi teknoloji ile seriliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı asfalt sezonu için Başkan Cengiz Ergün’ün işaret ettiği 800 kilometrelik hedef için var gücüyle çalışıyor. Bu kapsamda ekipler, Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahallesinde de yol yapımına devam etti. Asfalt atımında kendinden yürüyen mıcır serici araç da kullanıldı. Otomasyona dayalı olarak yere serilecek mıcırı hesaplayan kendinden yürüyen mıcır serici araç ile günlük asfalt atımı hedefinin iki katına yükseldiği ifade edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahallesi’nde yoğun olarak kullanılan Sanayi Sitesi’nin yaklaşık 2 buçuk kilometrelik yolunu asfaltlamaya başladı. Karaağaçlı’da gerçekleşen asfalt atımını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ile Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay da yerinde inceledi.

Öztozlu, “Ekiplerimiz arı gibi çalışıyor”

Asfaltlama çalışmaları hakkında bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu “Gölmarmara Uğur Mumcu Caddesi’nden sonra ikinci olarak Şehzadeler ilçesinde Karaağaçlı Mahallesi Sanayi Sitesinde asfalt atımını gerçekleştiriyoruz. Başkanımızın koyduğu asfalt hedefi 800 kilometreydi. Tabi bu doğrultuda gerekli olan altyapıyı da bize sağladı. Özellikle malzeme temini ve 40 araçlık kiralama ihalesi yaptık. Bu filo içerisinde modern teknoloji ile iç içe geçmiş kendinden yürüyen mıcır serici gibi teknolojik aletler de var. Allah’ın izniyle bu 800 kilometre asfaltı tamamlamak için elimizden geleni yapacağız. Ben ekiplerime, şantiyelerime teşekkür ediyorum. Mesai mefhumu gözetmeden hepsi arı gibi çalışıyorlar, tüm ekibimizden Allah razı olsun” diye konuştu.