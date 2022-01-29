YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da çaldığı motosikletin plakasını oyuncak ayıyla gizleyen şüpheli yakalandı

Manisa'da çaldığı motosikletin plakasını oyuncak ayıyla gizleyen şüpheli yakalandı

29.01.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da çaldığı motosikletin plakasını oyuncak ayıyla gizleyen şüpheli yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çaldığı motosikletin plakasını yakalanmamak için oyuncak ayıyla gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Şehitler Mahallesi'nde bir motosikleti durdurdu. Motosikletin plakasının oyuncak ayıyla kapatıldığı belirlendi.

Kontrolde motosikletin sabah saatlerinde İshakçelebi Mahallesi'nden çalındığı tespit edildi.

Motosikletteki O.E. (21) gözaltına alındı.

Şüphelinin uyuşturucu kullanmaktan arandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı
Askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu!Askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu!
Manisa'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandıManisa'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli

Manisa Namaz Vakitleri 29 Ocak Cumartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:12
Öğle
13:28
İkindi
16:11
Akşam
18:35
Yatsı
19:54
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ankara'da çiftçiler, kara rağmen havuç hasadı yapıyor

Ankara'da çiftçiler, kara rağmen havuç hasadı yapıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Polisin dikkati çocuğun ayaklarının kangren olmasını önledi

Polisin dikkati çocuğun ayaklarının kangren olmasını önledi

Mersin'de kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 21 küçükbaş hayvan telef oldu

Mersin'de kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 21 küçükbaş hayvan telef oldu

Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Bozkır, Emniyet'e teslim edildi

Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Bozkır, Emniyet'e teslim edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.