Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yiğitler Mahallesi Akın Sokak'ta Aydın Kuru (34) ile Hüseyin Ö. (29) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hüseyin Ö, Kuru'yu bıçakla göğsünden yaraladı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kuru, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipler, olay sonrasında kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

