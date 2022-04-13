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Manisa'da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

13.04.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde tarihi eser operasyonunda 1 bilezik, 2 Osmanlı tuğralı plaka, 56 metal sikke, 44 tarihi eser niteliği taşıyan yüzük ile küpe ve mızrak ucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.E'nin (45) evinde tarihi eser bulundurduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce şahsın evinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 bilezik, 2 Osmanlı tuğralı plaka, 56 metal sikke, 44 yüzük, küpe, mızrak ucu, 3 dedektör, 6 tarihi eser olduğu değerlendirilen taş, 30 metal para ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

S.E. ekiplerce gözaltına alındı.

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