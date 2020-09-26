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Manisa’da ekmek satışına yeni düzenleme

MANİSA HABERLERİ  | 26.09.2020 12:25 | Son Güncelleme

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ekmek ve ürünlerinin satıldığı tüm işletmelere yönelik hijyen konusunda yeni kararlar aldı.

Manisa’da ekmek satışına yeni düzenleme

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ekmek ve ürünlerinin satıldığı tüm işletmelere yönelik hijyen konusunda yeni kararlar aldı. Buna göre, ekmek satış dolaplarının işletme içerisine alınmasına, ambalajsız ürünlerin ise tüketici talebi üzerine işletme görevlileri tarafından uygun bir ambalaj malzemesine konularak tüketiciye teslim edilmesine karar verildi.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Hıfzıssıhha Kurulu, Manisa’da Covid-19’un yayılmasını engellemek amacıyla yeni tedbirler aldı. Kurul, ekmek ve çeşitlerinin satışına yönelik aldığı yeni kararları açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Piyasaya arz edilen ekmek ve ekmek çeşitlerinin fırınlar dahil tüm satış yerlerinde; tüketicinin doğrudan ulaşmasını engelleyecek şekilde hijyen tedbirlerinin alınmış olduğu dolap ve tezgahlarda bulundurulmasına, ekmek satış dolaplarının işletmenin içinde olmasına, ambalajsız ürünlerin tüketici talebi üzerine işletme görevlileri tarafından uygun bir ambalaj malzemesine konularak tüketiciye arz edilmesine karar verilmiştir. Yukarıda yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır"

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