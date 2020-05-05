YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi desteği

Manisa’da ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi desteği

MANİSA HABERLERİ  | 05.05.2020 17:08 | Son Güncelleme

Manisa Valiliği koordinesinde, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Manisa Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren sanayiciler tarafından hazırlanan toplam 10 bin adet gıda kolisi il genelinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.Manisa Valisi Ahmet Deniz, Vali Yardımcısı Abdullah Etil ile birlikte İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ziyaret etti.

Manisa Valiliği koordinesinde, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Manisa Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren sanayiciler tarafından hazırlanan toplam 10 bin adet gıda kolisi il genelinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Manisa Valisi Ahmet Deniz, Vali Yardımcısı Abdullah Etil ile birlikte İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ziyaret etti. Manisa Valiliği koordinesinde, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Manisa OSB sanayicileri tarafından hazırlanan ve il genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak olan gıda kolileriyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Deniz, “Bu yıl Covid-19 sebebiyle Ramazan ayında iftar çadırları kurup toplu iftarlar düzenleyemiyoruz. Ancak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmak, onlara bu mübarek günlerde destek olmak için el birliğiyle çalışıyoruz. Salgın sebebiyle vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Devletimiz tarafından yapılan sosyal yardımlar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmaya devam ediyor. Bununla birlikte ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen hayırseverlerimizin yardımlarını da Valiliğimiz koordinesinde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bu kapsamda İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bin ve sanayicilerimiz tarafından 9 bin adet olmak üzere hazırlanan toplam 10 bin adet gıda kolisini tüm ilçelerimize dağıtmaya başladık. Ramazan’ın, bolluk, bereket ve paylaşım ayı olduğunu bize bir kez daha gösteren Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetimine ve sanayicilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkiliProf. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Rumkale turizme kazandırılıyor

Rumkale turizme kazandırılıyor

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Manisa Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
04:26
Sabah
06:01
Öğle
13:12
İkindi
17:01
Akşam
20:13
Yatsı
21:41

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü

Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bağ evinde çıkan yangın korkuttu

Bağ evinde çıkan yangın korkuttu

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.