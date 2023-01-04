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Manisa’da jandarmanın 2022 yılı uyuşturucu ile mücadele karnesi açıklandı

04.01.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlere bağlı ekiplerce, 2022 yılında uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan operasyonlarda, 907 şüpheli şahıs yakalanırken, 52 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerinin 2022 yılı uyuşturucu ile mücadele karnesini paylaştı. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerimizce ilimiz ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik 01 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda; 627 olay meydana gelmiş, 907 şüpheli şahıs yakalanmış, 52 şüpheli şahıs tutuklanmıştır.

Operasyonlarda; 14 kilo 151 gram eroin, 130 gram kokain, 3 kilo 842 gram metamfetamin, 569 gram bonzai, 3 bin 53 adet extacy, 7 bin 392 adet sentetik ecza, 63 kilo 65 gram esrar, 19 bin 506 kök kenevir bitkisi, 440 bin 66 kök haşhaş bitkisi, 9 gram skunk, bin 759 gram kenevir tohumu, 18 adet hassas terazi, 529 adet uyuşturucu kullanma aparatı, bin 352 litre şarap, 9 adet tabanca 597 adet fişek ele geçirildi" denildi.

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