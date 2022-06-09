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Manisa'da kamyonetin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

09.06.2022 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da kamyonetin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde kamyonetin çarptığı 7 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, H.K'nin (29) kullandığı 45 U 6810 plakalı kamyonet, Şehirlioğlu Mahallesi'nde 7 yaşındaki M.K'ye çarptı.

Sürücü H.K'nin Selendi Devlet Hastanesine götürdüğü M.K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekibi tarafından gözaltına alınan H.K'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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