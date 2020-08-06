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Manisa’da korona virüs denetimi

MANİSA HABERLERİ  | 06.08.2020 13:25 | Son Güncelleme

Manisa’da il genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirilirken, denetimlere katılan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz vatandaşlar maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.Manisa il genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Manisa’da il genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirilirken, denetimlere katılan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz vatandaşlar maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.
Manisa il genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde emniyet, jandarma, belediyelerin zabıta ekipleri bağlı ekipler vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de gıda ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Denetimlere katılan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kafeleri ziyaret ederek hem tedbirlere uyumluluğu kontrol etti hem de vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Denetimlerde açıklamalarda bulunan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa vaka sayılarında artış bulunduğunu belirterek “Bugünkü denetimimiz daha çok yönlendirici ve farkındalık oluşturmaya yönelik. Son zamanlarda ilimizde de vakalarda bir artış söz konusu. Önümüzdeki ay okulları açma konusu gündeme gelecek. Bizim kurallara sonuna kadar riayet ederek bu sayıları aşağılara indirmemiz gerekiyor ki çocuklarımızı güven içerisinde okula gönderebilelim. Bugün tüm Türkiye genelinde bir denetim yürütülüyor. Yaz mevsimi olması nedeniyle de sosyal hareketlilikte önemli artışlar var. Bu da virüsün işine geliyor. Ama bu hareketlilik içerisinde olsak dahi maskemizi takarak sosyal mesafeyi koruyarak sık sık elimizi yüzümüzü yıkayarak hijyen kurallarına riayet ederek hem Türkiye genelinde hem de Manisa’da rakamlar en aşağı seviyelere çekebiliriz. Hatta öyle bir kurallara uyalım ki rakamlar Manisa’da dibe vurmuş olsun. Manisa örnek bir şehir olsun. Bugünkü denetimlerde maksat birilerinin canını yakmak değil, virüsün canını yakmak. Tüm kamu kurum ve kuruluşların bu kurallara riayet etmelerini bekliyorum” dedi.
İl genelinde denetimlerin süreceğini belirten Karadeniz, “İl genelinde emniyet, jandarma bütün ekiplerimiz denetimlerde. Bundan sonra da bu denetimler devam edecek. Bugünkü kısım bilgilendirici ve uyarıcı boyutu. Bundan sonra denetimlerimiz sıklıkla devam edecek” diye konuştu.
Denetimlere Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, zabıta ekipleri ve daire amirleri katıldı.

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Turgutlu
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