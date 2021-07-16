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Manisa'da marketten telefon çalan kişi tutuklandı

16.07.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da marketten telefon çalan kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir markette işletmecinin telefonunu çalan şüpheli tutuklandı.

Muradiye Mahallesi'nde market işleten E.B. cep telefonunun yerinde olmadığını fark edince marketin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı.

Kamera kayıtlarında telefonunun çalındığını gören E.B, durumu Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına bildirdi.

Ekipler görüntülerden tespit ettikleri M.D. ile D.D'yi yakaladı.

Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden M.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, D.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Öte yandan marketin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde M.D.nin kasada masa üstünde duran telefona yaklaşması, D.D.nin işletmeci E.B. ile M.D. arasına girip, "perdeleme" yaparak işletmecinin görüş açısını kapatması ve M.D'nin telefonu alması yer alıyor.

Zanlılar, telefonu aldıktan sonra marketten birlikte ayrılması da kamera görüntülerinde bulunuyor.

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