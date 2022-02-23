Manisa'da park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki bir gıda işletmesinde kuryelik yaptığı öğrenilen Ahmet Şahin'in (18) kullandığı plakasız motosiklet, Manisa-Menemen Yolu'nun Muradiye Mahallesi yakınlarında sağ şeride sürücü Ö.K'nin (34) park ettiği 15 ABJ 775 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde dorsenin altında sıkışan motosiklet sürücüsü Şahin'in olay yerinde öldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri, tır sürücüsü Ö.K'yi gözaltına aldı.

Kazayı öğrenip olay yerine gelen motosiklet sürücüsü Şahin'in yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Şahin'in cenazesi, olay yerindeki savcının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerini uzun uğraşlarının sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak adli tıp morguna kaldırıldı.



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