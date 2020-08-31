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Manisa’da şap aşılama kampanyası 1 Eylül’de başlıyor

MANİSA HABERLERİ  | 31.08.2020 16:54 | Son Güncelleme

Manisa’da büyükbaş hayvanlara yönelik olarak "Şap Aşılama Kampanyası" 2020 yılı Sonbahar dönemi, 01 Eylül 2020 tarihi itibariyle başlayacağı bildirildi.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan “Bölgesel Risklerin Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrol ve Eradikasyon Projesi” kapsamında, Manisa genelinde 01 Eylül-16 Kasım 2020 tarihleri arasında büyükbaş hayvanlara yönelik olarak “Şap Aşılama Kampanyası” düzenlenecek.

Manisa’da şap aşılama kampanyası 1 Eylül’de başlıyor

Manisa’da büyükbaş hayvanlara yönelik olarak "Şap Aşılama Kampanyası" 2020 yılı Sonbahar dönemi, 01 Eylül 2020 tarihi itibariyle başlayacağı bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan “Bölgesel Risklerin Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrol ve Eradikasyon Projesi” kapsamında, Manisa genelinde 01 Eylül-16 Kasım 2020 tarihleri arasında büyükbaş hayvanlara yönelik olarak “Şap Aşılama Kampanyası” düzenlenecek. Kampanya ile birlikte 2 aylık yaşın üzerindeki (aşısız annelerden doğan yavrularda ise 14 günlük yaşın üzerindeki) tüm sığır cinsi hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanacak. Manisa’da bu dönemde 230 bin adet büyükbaş hayvana şap aşısı uygulanmasının öngörüldüğünü kaydeden Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Bakanlığımız enstitülerinde üretilen ve il müdürlüğümüze gönderilen aşılar gerekli kontroller yapıldıktan sonra il müdürlüğümüze ait aşı nakil aracıyla soğuk zincir şartları altında ilçelerimize nakledilmekte, nakilleri yapılan aşılar en kısa sürede veteriner sağlığı personelleri tarafından büyük bir özen ve titizlikle hayvanlara uygulanmaktadır. Halk arasında “Dabak” olarak bilinen şap hastalığı, bütün çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan çok bulaşıcı viral bir hastalıktır. Ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturan bu hastalık, et veriminde yüzde 30-45, süt veriminde yüzde 15-35 arasında verim kayıplarına neden olabilmektedir. Sığır cinsi hayvanların yurt içi nakillerinde, ’Veteriner Sağlık Raporu’ bulundurmak mecburidir. Bu raporu alabilmek için sığır cinsi hayvanlar, yılda iki defa şap aşısı ve bir defa LSD aşısı ile aşılanmış olmak zorundadır. Tüm büyükbaş hayvan yetiştiricilerimizin Şap aşılamasına karşı hassasiyet göstereceğine inanıyor, aşılama döneminde özveri ile çalışacak olan veteriner sağlık personelimize başarılar diliyorum” dedi.

Manisa’da şap aşılama kampanyası 1 Eylül’de başlıyor

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