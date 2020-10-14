YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa’da ’Sıfır Atık Projesi’ 2 bin 489 ağacı kurtardı

Manisa’da ’Sıfır Atık Projesi’ 2 bin 489 ağacı kurtardı

MANİSA HABERLERİ  | 14.10.2020 11:16 | Son Güncelleme

Manisa’da hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi ile 2020 yılı eylül ayında 2 bin 489 adet ağacın kesilmesi önlenirken, 4 bin 99 metreküp su tasarrufu sağlandı.İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlanılan Sıfır Atık Projesiyle çevre korunurken ekonomiye de büyük katkı sağlanıyor.

Manisa’da hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi ile 2020 yılı eylül ayında 2 bin 489 adet ağacın kesilmesi önlenirken, 4 bin 99 metreküp su tasarrufu sağlandı.
İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlanılan Sıfır Atık Projesiyle çevre korunurken ekonomiye de büyük katkı sağlanıyor. Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iç mekan geri dönüşüm kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere kağıt, plastik, cam, metal geri dönüşüm kutuları yaptırılarak ve kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtıldı.
Sıfır Atık Projesi uygulamasında 2020 yılı eylül ayında 301 bin 912 kilogram geri kazanılabilir atık toplandı. Toplanan bu atıklar sayesinde Manisa’da toplam 2 bin 489 adet ağaç kurtarılırken aynı zamanda 763 bin 105 kwh enerji ve 4 bin 99 metreküp su tasarrufu sağlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yaka: ”Soma maçında canım yandı”
Yaka: ”Soma maçında canım yandı”
Ağrı’da öğretmenler okul bahçelerinde fidanları toprakla buluşturuyor
Ağrı’da öğretmenler okul bahçelerinde fidanları toprakla buluşturuyor
Hakkari’de işçi alımı için kura çekimi
Hakkari’de işçi alımı için kura çekimi
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Ataşehir'de çocuk parkında erkek cesedi bulundu
Ataşehir'de çocuk parkında erkek cesedi bulundu
Babasıyla tartışan genç eve zarar verip kuzenini rehin aldı
Babasıyla tartışan genç eve zarar verip kuzenini rehin aldı

Manisa Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:12
Öğle
13:01
İkindi
16:09
Akşam
18:41
Yatsı
19:57

Manisa Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Çağrı Eczanesi
Merkez
Pelin Akkaya Eczanesi
Merkez
Saruhan Eczanesi
Merkez
Başak Eczanesi
Turgutlu
Uzun Eczanesi
Turgutlu
Alkım Eczanesi
Akhisar
Yeni Coşkun Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Turgutlu Emniyet Müdürlüğü 15 günlük faaliyet raporunu açıkladı
Turgutlu Emniyet Müdürlüğü 15 günlük faaliyet raporunu açıkladı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.