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Manisa’da su taşkınlarının önüne geçiliyor

MANİSA HABERLERİ  | 15.12.2020 15:34 | Son Güncelleme

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınların önüne geçebilmek için Ahmet Bedevi Mahallesi sınırlarında bulunan ve Şehirlerarası otobüs terminali yanından geçen derenin temizlik çalışmasını tamamladı.MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü dere temizlik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınların önüne geçebilmek için Ahmet Bedevi Mahallesi sınırlarında bulunan ve Şehirlerarası otobüs terminali yanından geçen derenin temizlik çalışmasını tamamladı.
MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü dere temizlik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Şehzadeler ilçesi Ahmet Bedevi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Şehirlerarası otobüs terminali yanından geçen 800 metrelik dere, ekipler tarafından titizlikle yürütülen çalışma ile temizlendi. Yapılan çalışma sonucunda dere yatağında biriken zararlı maddeler uzaklaştırılarak suyun akışı sağlıklı hale getirildi. Ahmet Bedevi Mahallesi Muhtarı Turan Şahin, “Mahallemiz içerisinden geçen derenin temizliği bizler için çok önemliydi. Geçtiğimiz yıllarda da aşırı derecede koku yapan bir dereydi. MASKİ ekiplerimiz sayesinde oluşan kötü kokulara son verildi. Bu konuda da tüm MASKİ personeline teşekkür ediyorum. Yapılan temizlik çalışmaları mahallemiz için büyük bir nimet. MASKİ ekipleri hızlı bir şekilde dere temizlik çalışması yaparak, hem taşkınlara karşı önlemini aldı hem de dere yatağını zararlı maddelerden arındırdı. Çevre açısından önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum" dedi.

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