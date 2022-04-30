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Manisa'da takla atan otomobilde aynı aileden 3 kişi yaralandı

30.04.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da takla atan otomobilde aynı aileden 3 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Ülkü G. (45) idaresindeki 35 NMD 17 plakalı otomobil, Alaşehir'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan anne Ülkü G. ile çocuğu Hatice Serra G'yi (12) Alaşehir'deki özel bir hastaneye, ağır yaralanan Bayram Enes G'yi (14) ise Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı.

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