Manisa'da üretici, kuru üzümünü satabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu

Yüksel Ergen de bu gece alımların sona ereceğine dikkati çekerek, "Son gün olduğu için mecburuz, 24 saattir bekliyoruz, zaman zaman hızlanıyor zaman zaman hiç ilerlemiyor." diye konuştu.

Üreticilerden Celal Keskin kuru üzüm ünü Tariş'e satmak için dün akşam 17.00 sıralarında kuyruğa girdiğini belirterek, "24 saattir bekliyoruz, daha 2-3 saat bekleriz diye tahmin ediyorum." dedi.

Tariş'in bu gece 23.59'a kadar alım yapacağını açıklamasının ardından çok sayıda üretici, alım merkezlerine akın etti. Turgutlu, Salihli ve Alaşehir'deki alım merkezlerine geceden gidip traktör römorkunda sabahlayan üreticiler kilometrelerce uzayan kuyruk oluşturdu.

Muammer Çelik de 26 saattir sırada beklediğini anlatarak, "Diğer arkadaşlar da aynı 25-30 saattir bekleyenler var. Önceki günlerde bu kadar yoğunluk yoktu. Halen sergide üzümü bekleyen üreticilerimiz var. Tariş'in alımı erken kapatması üreticiler için iyi olmadı. En azından eylül sonuna kadar devam edilmeliydi." ifadelerini kullandı.

Tariş yetkilileri ise bu gece sadece üyelerinden üzüm alımının sona ereceğine dikkati çekerek, yapılan protokol gereği gelecek hafta da TMO adına kuru üzüm almaya devam edeceklerini bildirdi.

