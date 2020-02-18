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Manisa’da usulsüz parklanmaya 195 bin 228 TL ceza

MANİSA HABERLERİ  | 18.02.2020 11:34 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, vatandaşların ve yayaların yoğun olarak kullandığı kaldırımları, engelli rampalarını ve toplu taşıma duraklarını işgal eden araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, vatandaşların ve yayaların yoğun olarak kullandığı kaldırımları, engelli rampalarını ve toplu taşıma duraklarını işgal eden araç sürücülerine cezai işlem uyguladı. Yapılan denetimlerde hem yaya güvenliğini, hem de şehrin trafik akışını olumsuz yönde etkileyen araç sürücülerine 187 TL cezai işlem uygulanırken, bin 44 araç sürücüsüne toplam 195 bin 228 TL ceza kesildiği açıklandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, usulsüz park yaparak, trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Engelli bireylerimizin hareket alanının kısıtlanamaması, trafik akışının daha güvenli olması amacıyla usulsüz parklanmalara yönelik olarak denetimlerimiz devam ediyor. Ocak ayından beri gerçekleştirilen denetimler de 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 1044 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladık” dedi.
Vatandaşları bu konuda duyarlı olmasını rica eden Üstün, denetimlerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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