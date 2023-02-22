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Manisa’da uyuşturucudan 2 tutuklama

22.02.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 ilçede yapılan uyuşturucu çalışmasında, 2 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Manisa’nın Soma ve Alaşehir ilçelerinde uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 1 şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramalarda; 27 gram esrar ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi. H.Z. (30) isimli şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ALAŞEHİR’DE METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan fiziki takip neticesinde durdurulan 1 şahıs üzerinde yapılan aramada; 17,6 gram metamfetamin ele geçirildi. Konuyla ilgili şüpheli M.K. (34), "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Şüpheli M.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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