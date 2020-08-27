Manisa’daki sığınma evlerinin artırılması için hem fikir oldular

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Manisa Koordinasyonu Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürünü ziyaret etti.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu öncülüğünde Manisa Barosu İşbirliği ile kurulan Manisa Koordinasyonu üyeleri, Manisa’da yeni göreve başlayan Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü M.Feridun Gülgeç’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Pınar Kına Candemir, 8 Mart Kadın Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Uçar, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Denetleme Kurulu Üyesi / Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Komisyon Üyesi Gizem Satıoğlu Öcmenler ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Manisa Şubesi Başkanı Melek Serdaroğlu Arslan hazır bulundu.

Ziyarette, son dönemde Manisa’da artan Kadın cinayetleri, kadına şiddetin sahadaki sosyolojik durumu ve hukuksal boyutları konuşuldu. Ziyarette ayrıca il genelinde Kadın Sığınma Evlerinin arttırılması konusunda hem fikir olunarak, işbirliği içinde hareket edilmesinin fayda sağlanacağı, şiddetin önlenebilmesi için sahada neler yapılabileceği ve gönüllü sayısının arttırılarak diğer kurum ve kuruluşların da dahil olduğu çözüm odaklı çalışmalarla ilgili genel durum değerlendirilerek, fikir alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Manisa Koordinasyonu üyeleri, özellikle kadın hakları ve kadına yönelik şiddete karşı yapılması gereken ve yatırım gerektiren hizmetlerdeki yetersizlik ile bakış açısının geliştirilmesi için gözlemlerini ve iyileştirmeye yönelik fikirlerini İl Müdürü Gülgeç’le paylaştı.



